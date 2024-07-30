Мбаппе купил футбольный клуб

По информации источника, нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций французского клуба "Кан" за 20 миллионов евро. Килиан будет управлять клубом вместе с президентом наблюдательного совета клуба Пьер-Антуаном Каптоном.

По итогам сезона-2023/2024 "Кан" занял шестое место в турнирной таблице французской Лиги 2, набрав в 38-ми встречах 58 очков. Клуб доходил до полуфинала Кубка Франции в сезоне-2017/2018 и занимал 5-е место в Лиге 1 в сезоне 1991/1992.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе перешел из "ПСЖ" в мадридский "Реал" на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард отметился 44-мя забитыми мячами и 10-ю результативными передачами в 48-ми матчах за парижский клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 180 миллионов евро.