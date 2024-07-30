«Локомотив» вырвал победу у «Ростова» в Кубке России

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Наир Тикнизян, он поразил ворота соперников на 78-й минуте.

Главным арбитром матча был Ранэль Зияков. По ходу встречи он показал две желтые карточки: игроку «Ростова» Виктору Мелехину и футболисту «железнодорожников» Артему Карпукасу.

Во втором туре группового этапа Кубка России «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом». Игра состоится 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ростов» в рамках второго тура примет дома подмосковные «Химки». Игра состоится в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб одержал победу над тольяттинским «Акроном» — 3:2, а во втором — проиграл столичному «Динамо» со счетом 1:3. «Ростов» в первом матче нового сезона сыграл вничью (0:0) с московским ЦСКА, а следом обыграл самарские «Крылья Советов».