Орлов заявил, что из «Зенита» уйдут четверо игроков

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что этим летом из «Зенита» уйдут сразу четверо игроков. По его словам, клубу нужно расстаться с несколькими игроками, чтобы «уместиться» в зарплатную ведомость.

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«Четверо куда-то уйдут, в этом не надо сомневаться, зарплат не хватит. Есть же ведомость. Кто-то уйдёт в аренду, туда-сюда. Это уже решение клуба, ну чего нам-то об этом говорить и думать?» — сказал Геннадий Орлов в новом видео на YouTube-канале «Такой футбол».



Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги подряд. В новом сезоне сине-бело-голубые стартовали с двух уверенных побед — над «Рубином» и «Крыльями Советов» (оба матча завершились со счётом 4:0).