Арсену Захаряну потребуется операция из‑за травмы

Полузащитнику «Реал Сосьедад» и сборной России Арсену Захаряну потребуется операция, сообщает пресс‑служба испанского футбольного клуба.

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У игрока диагностирована проблема с сухожилием на правой лодыжке.

— Травма требует хирургического лечения. В ближайшие дни его будет оперировать доктор Хорди Вега в Барселоне, — говорится в пресс‑релизе.



Ранее стало известно, что российский полузащитник испытывал боль в лодыжке. Он не смог принять участия в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» (0:1) 25 июля.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. 21‑летний игрок провел за испанскую команду 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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