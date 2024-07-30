Вратарь «ПСЖ» Сафонов обвинил бывшую жену в автоподставе

Вратарь сборной России и парижского ПСЖ Матвей Сафонов обвинил свою бывшую супругу Анастасию в том, что она специально нарушала правила дорожного движения, чтобы он был вынужден оплачивать множество штрафов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам представителя спортсмена, бывшая жена Сафонова забрала во время бракоразводного процесса автомобиль Mercedes-Benz и специально начала на нем нарушать правила дорожного движения.

В суде адвокат отметил, что Матвей Сафонов уже успел оплатить несколько штрафов на сумму 10 000 рублей, и принципиально не будет оплачивать еще один на 3000 рублей, который был выписан недавно.

При этом голкипер по-прежнему имеет долг по алиментам в размере 60 млн рублей и ждет решения московского суда о снижении суммы до 300 тысяч. Футболист уверен, что большую часть денег бывшая жена тратит не на ребенка, а на себя.

Сафонов является воспитанником футбольного клуба «Краснодара». В состав основной команды он входил с 2019 года, на его счету 175 матчей в различных турнирах. Также вратарь играл за сборную России в 13 матчах, восемь из которых отстоял «на ноль».

Этим летом Матвей Сафонов перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В ПСЖ отметили, что соглашение с вратарем рассчитано на пять лет — до 2029 года.