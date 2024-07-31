Иностранный футболист назвал поразившую его в России вещь

Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут, выступавший за «Ростов» и самарские «Крылья Советов», назвал поразившую его в России вещь. Его слова приводит Sport24.

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Футболист заявил, что был удивлен, когда увидел в одном из продуктовых магазинов в Ростове-на-Дону большое количество алкогольной продукции.

«Я офигел — там было 10 стеллажей, пять из которых — с алкоголем. Больше всего было водки», — вспомнил он.



Бут выступал в России за «Ростов» и «Крылья Советов». В ростовском клубе он играл с 2002 по 2004 год, в самарском — с 2004-го по 2008-й.

Ранее южноафриканский полузащитник воронежского «Факела» Табо Селе рассказал о вещи, которая его удивила в России. Футболист отметил, что ни разу не встретился с проявлением расизма.