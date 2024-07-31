Сборная Парагвая обыграла Мали в матче Олипиады-2024

Завершился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Парагвая и Мали. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парагвайцы одержали победу — 1:0.

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Единственный гол в игре забил парагвайский нападающий Марсело Фернандес, которому ассистировал Марсело Перес. Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна провёл на поле весь матч.

По итогам группового этапа Парагвай занял второе место, набрав шесть очков, и вышел в плей-офф.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.