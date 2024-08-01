Защитник «Спартака» ответил, возможно ли конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о конкуренции с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

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«Зенит» — хорошая команда, но не наше дело концентрироваться на других командах. Мы должны отталкиваться от себя и делать, что можем. Оставим для других разговоры о конкуренции в этом сезоне», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Новый сезон команда начала с двух побед со счётом 4:0.

Вчера, 31 июля, «Спартак» встречался с московским «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Павел Маслов отметился забитым мячом.