СМИ: Мбаппе завершил сделку по приобретению французского ФК

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе завершил сделку по приобретению французского футбольного клуба «Кан», сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP.

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Капитан сборной Франции, перешедший этим летом из «ПСЖ» в «Реал», потратит около 20 миллионов евро через свой инвестиционный фонд, чтобы выкупить 80% акций нормандского клуба.

Остальной процент акций будет принадлежать Пьеру‑Антуану Каптону, председателю наблюдательного совета. Это изменение приведет к уходу президента клуба Оливье Пике.

«Кан» занял шестую позицию в прошлом сезоне Лиги 2.