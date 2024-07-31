«Челси» приобрел датского голкипера у «Вильярреала»

Лондонский «Челси» на сайте объявил о переходе вратаря Филипа Йоргенсена из испанского «Вильярреала».

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Контракт с 22‑летним датчанином рассчитан на семь лет. По данным СМИ, сумма трансфера — 24,5 миллиона евро.

— Этот переход — воплощение мечты. Я очень рад подписать контракт с «Челси», одним из самых больших клубов в мире, — сказал Йоргенсен.



Йоргенсен был в системе «Вильярреала» с 2015 года. За основную команду «желтых» он дебютировал в 2021 году, всего за «Вильярреал» голкипер провел 44 матча во всех турнирах.