«Аталанта» тепло попрощалась с Алексеем Миранчуком

Итальянская «Аталанта» на своей странице в социальной сети X попрощалась с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который перешел в американскую «Атланту Юнайтед».

«Алексей Миранчук завершил переход в «Атланту Юнайтед». Всего наилучшего, Леша, и спасибо за все», — указано в сообщении.



«Атланта Юнайтед» объявила о трансфере российского игрока 30 июля.

Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».