На матче с «Факелом» «Зенит» объявил девиз на юбилейный сезон

На первом домашнем матче сезона‑2024/25 с «Факелом» в рамках Кубка России «Зенит» объявил девиз на юбилейный год — «Всё в наших цветах».

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Кроме того, был показан ролик с участием главного тренера Сергея Семака и игроков команды, обыгрывающий этот девиз.

В 2025 году «Зениту» исполняется 100 лет.

Петербургский «Зенит» разгромил воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча группы D состоялась в Санкт Петербурге и завершилась со счетом 3:0.