Филатов: Дзюба помог «Локомотиву» в тяжелый период

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что нападающий Артём Дзюба дал железнодорожникам только хорошее, он помог футбольному клубу в тяжёлый момент.

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«Мы в любом случае должны сказать Артёму Дзюбе спасибо. Он пришёл, ничего плохого не сделал, только хорошее. Он помог в тяжёлый момент, у нас никого не было, кем играть. Он в этот момент оказался, выступил хорошо. Пускай играет ещё долго», — приводит слова Филатова ТАСС.



Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.