Нападающий «Зенита» Изидор рассказал, что говорит в камеру после забитого мяча

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что говорит в камеру после голов. Изидор отметился забитым мячом в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0), а также в игре 2-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (4:0).

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