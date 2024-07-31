Московские «Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч Кубка России
Московские «Спартак»и «Динамо» объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Встреча группы A пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18:30 (мск).
Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вратарь, капитан), Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Медина, Угальде.
Стартовый состав «Динамо»: Лешук (вратарь), Скопинцев, Лепский, Кутицкий, Бессмертный, Гагнидзе, Чавес, Окишор, Фомин (капитан), Макаров, Тюкавин.
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