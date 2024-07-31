Broke Boys в серии пенальти одолели "Квант" в рамках Кубка России

Медиафутбольная команда Broke Boys одолели в серии пенальти обнинский "Квант" в рамках Пути регионов Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).

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Счет в матче открыл "Квант". На 28-й минуте отличился защитник обнинского клуба Дмитрий Дёмин. "Броуки" во втором тайме смогли восстановить равновесие на 56-й минуте. Голом отметился Евгений Плешко. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Медиалиги - 4:2.

В следующем раунде Кубка России им предстоит сыграть против джержинского "Химика", которые пропускали 1 раунд турнира.