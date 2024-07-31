Тренер назвал чемпионат, подходящий Чалову

Бывший тренер ЦСКА, российский специалист Александр Тарханов высказал мнение о предстоящем переходе нападающего армейцев Федора Чалова в ПАОК. По его мнению, переезд в Грецию является для него трамплином в европейский футбол. Также он сказал, в какой бы стране подошло играть футболисту. Слова специалиста приводит Metaratings.

"Какой чемпионат наилучшим образом подошел бы Федору? Среди европейских, мне кажется, Испания в большей степени", — сказал Тарханов.



Ранее сообщалось, что вечером 31 июля Чалов прибудет в Грецию для подписания контракта с ПАОКом.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский "Марсель". По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.