Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Нападающий Федор Чалов опубликовал пост, в котором попрощался с ЦСКА. Чемпионат.com

«Взросление — это всегда про ответственность. В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведённых вместе. Эти годы в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шёл к этому решению», — написал Чалов. RT на русском

Чалов провел за ЦСКА 263 матча во всех турнирах и забил 89 мячей. Форвард выиграл с московским клубом Кубок России и Суперкубок страны. Матч ТВ