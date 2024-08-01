Семак рассказал, кто не сможет сыграть за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, кто из футболистов не сыграет в матче 2-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

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