ЭСК: судья ошибочно удалил игрока «Крыльев» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение Департамента судейства и инспектирования РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде со вторым предупреждением и удалением игрока «Крыльев Советов» Романа Евгеньева в матче 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:3).

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