Защитник «Спартака»: Станкович очень сконцентрирован на своих идеях

26-летний левый защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился впечатлениями от работы с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. По словам футболиста, сербский специалист очень сконцентрирован на своих идеях и хорошо умеет доносить свои соображения до игроков.

© Чемпионат.com

«Станкович очень сконцентрирован на своих идеях. Он постоянно общается с командой, говорит, что хочет видеть от нас, а что — нет. Мне комфортно с ним работать. Самое главное, что он доносит все свои мысли до игроков, поэтому сейчас всё хорошо», — приводит слова Олега Рябчука интернет-портал Legalbet.



Напомним, «Спартак» успел провести три официальных матча под руководством Станковича. В двух из них красно-белые добыли победы, один — проиграли.