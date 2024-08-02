Экс-тренер сборной России отреагировал на переход Чалова в ПАОК

Бывший российский футболист и футбольный тренер Игорь Корнеев высказался о переходе форварда Фёдора Чалова в греческий ПАОК из московского ЦСКА.

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«ПАОК — топовая опция, потому что команда является чемпионом своей страны. Это клуб, который сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов. Здесь только одни плюсы», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».



Ранее вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что форвард подписал контракт с греческим клубом на три года. 1 августа Фёдор Чалов в телеграм-канале попрощался с болельщиками ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и выполнил 46 голевых передач в 263 матчах.