Агент рассказал, почему Лесовой принял решение о переходе в кипрский АЕЛ

Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового, рассказал, почему его клиент принял решение перейти в кипрский АЕЛ на правах аренды. Ранее бело-голубые объявили об уходе игрока, соглашение не предусматривает опцию выкупа.

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«Мы ждём, когда Лесовой пройдёт медосмотр. Контракт ещё не подписан. Почему он едет на Кипр? Он отправляется туда, чтобы быть рядом с семьёй и играть в каждом матче», — приводит слова Гринберга Sport24.



С февраля 2024 года до 30 июня 2024 года российский футболист выступал в составе «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. За этот период он принял участие в девяти матчах за израильский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение 26-летнего нападающего с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.