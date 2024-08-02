«Химки» арендовали Бакаева у «Зенита» до конца сезона. Это вторая аренда подряд для Зелимхана
Зелимхан Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита».
Подмосковный клуб арендовал 28-летнего полузащитника у петербуржцев.
Договор аренды футболиста рассчитан до конца сезона.
Прошлый сезон Зелимхан Бакаев провел в «Аль-Вахде» из ОАЭ на правах аренды. На его счету 19 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи.
За «Зенит» хавбек выступал с 2022 года. Он забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи в 34 играх за сине-бело-голубых.
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