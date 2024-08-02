Зотов рассказал, почему решил перейти в «Оренбург»

Футболист «Оренбурга» Георгий Зотов рассказал «Матч ТВ» об адаптации в новой команде и причинах ухода из «Крыльев Советов».

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Летом у 34‑летнего Зотова истек контракт с «Крыльями Советов», после чего защитник подписал соглашение с «Оренбургом».

— Как проходит ваша адаптация в команде?

— Много народу осталось в команде — административного штаба, игроков. Адаптация прошла легко, футболисты, коллектив — супер, никаких проблем не было.

— Как появился вариант с «Оренбургом»?

— Закончился контракт с «Крыльями», все было тяжело с продлением контракта. Вышел «Оренбург», поговорили и решили, что будем сотрудничать.

— Других вариантов не было?

— Были, но я выбрал «Оренбург», знакомая команда, была конкретика. Я рад, что выбрал этот путь.

— Оренбург — достаточно провинциальный город. Вашей семье комфортно там?

— Самое главное, чтобы садик был для ребенка. А какие нам нужны развлечения? Дома сериал посмотрим. Отличный город, много ресторанов, куда можно сходить, магазины с продуктами. Игры через два дня на третий, даже и особо времени нет куда‑то выходить, — сказал Зотов «Матч ТВ».