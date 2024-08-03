Полузащитника «Зенита» Глушенкова отказались считать феноменом

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Денис Угаров в интервью Legalbet заявил что не считает Максима Глушенкова феноменом футбола.

По его словам, подобный термин сложно применить к игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Применять термин "феномен" к Глушенкову еще рано. Месси, Роналду - это феномены. А Глушенков - это футболист, который здорово проявил себя в "Локомотиве" и который сыграл несколько хороших матчей в "Зените". Говорить о его уникальности пока рано", - заявил Угаров.



Глушенков этим летом перешел из "Локомотива" в "Зенит". В трех матчах за новую команду он забил пять мячей — Максим оформил дубль в матче за Суперкубок против "Краснодара" (4:2), затем помог сине-бело-голубым разгромить "Крылья Советов" 4:0 в первом туре нового розыгрыша РПЛ, забив два гола, после чего отличился в игре с "Рубином".

Контракт Глушенкова с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.