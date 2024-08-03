Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Глушенкова в 2022 году

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Владислав Радимов раскритиковал "Спартак" за то, что в 2022 году они продали нападающего Максима Глушенкова в "Крылья Советов". Сейчас футболист показывает результативный футбол в составе "Зенита". Об этом Радимов написал в своих социальных сетях.

"Красно-белые, когда будете снова задаваться вопросом, почему вы не в чемпионской гонке, просто задумайтесь: несколько лет назад ваше руководство продало Глушенкова в "Крылья" за два миллиона, а потом купило за 10 миллионов Шамара Николсона. Пока будет так, золота вы не увидите!", - написал Радимов.



Глушенков этим летом перешел из "Локомотива" в "Зенит". В двух четырех за новую команду он забил восемь мячей. Он забил один мяч в матче против "Рубина" (4:0), оформил дубли в матчах с "Краснодаром" (4:2) и "Крыльями Советов" (4:0), а также оформил хет-трик в игре с "Ростовом" (5:0). Контракт Глушенкова с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.