ЦСКА разгромил «Оренбург» в домашнем матче 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

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У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского.

В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.