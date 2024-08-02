Сборная Испании вышла в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Японию

Завершился матч 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Японии и Испании. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная Испании одержала победу со счётом 3:0.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Испании Фермин Лопес Мартин. На 73-й минуте он оформил дубль. Окончательный счёт установил нападающий испанцев Абель Руис — 3:0.

В 1/2 финала олимпийского турнира сборная Испании встретится с национальной командой Марокко. Матч пройдёт в понедельник, 5 августа.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.