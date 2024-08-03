Результаты матчей четвертьфиналов олимпийского турнира по футболу 2 августа

В пятницу, 2 августа, состоялись четвертьфиналы мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. Было сыграно четыре матча.

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Сборная Марокко разгромила США со счётом 4:0.

Испания крупно выиграла у Японии (3:0).

Египетская национальная команда победила Парагвай (1:1, 5:4 пен.).

Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 обыграла аргентинскую национальную команду.

По итогам матчей 1/4 финала сформировались пары полуфиналистов: Марокко — Испания и Франция — Египет.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.