В «Баварии» прокомментировали слухи об интересе «МЮ» к де Лигту

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на информацию, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нидерландскому защитнику мюнхенского клуба Маттейсу де Лигту.

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«Я расскажу об этом подробнее, если это произойдёт [трансфер де Лигта]. Это ещё не всё. Маттейс провёл здесь два года, он играл очень хорошо, поэтому он нравится многим фанатам. Тем не менее, необходимо принять правильное решение, учитывая его мнение. Но сейчас он является футболистом «Баварии». И пока он в клубе, будет получать от нас поддержку», — приводит слова Эберля журналист Керр Хау в соцсети Х (ранее Twitter).



Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Баварии» € 40 млн за де Лигта, однако немецкий гранд хочет получить € 50 млн.