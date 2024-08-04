Форвард «Зенита» установил рекорд XXI века

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков стал первым игроком команды в XXI веке, который забил в каждом из первых трех матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» этим летом и показал впечатляющие результаты уже на старте. Он стал первым футболистом в истории петербургской команды, который забил восемь голов в пяти первых матчах.

Глушенков сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (5:0), оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» (4:0) и забил мяч «Рубину» (4:0).

Еще два гола на счету нападающего в матче за Суперкубок России против «Краснодара».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» лидирует с 9 очками.