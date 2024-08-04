Китайский клуб Слуцкого проиграл впервые за 25 матчей

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий, в очередном туре чемпионата Китая уступил «Бэйцзин Гоаню» со счетом 1:2.

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Из «Бэйцзин Гоаня» голам отличились Майкл Нгаду-Нгаджуй на 11-й минуте и Ван Цзымин на 8-й минуте дополнительного времени. В то время как «Шанхай Шэньхуа» удалось забить лишь единожды — благодаря удару Сефаса Малеле на 77-й минуте матча.

«Шанхай Шэньхуа» не проиграл ни одного матча в серии из 24 игр. В следующем туре члены клуба сыграют с «Наньтун Чжиюнь» 10 августа.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу стал главой китайского спортивного клуба в декабре прошлого года. Леонид Слуцкий сменил тренера У Цзиньгуя.

В сентябре комитет Российского футбольного союза по этике оштрафовал экс-тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и дисквалифицировал на один год условно за оскорбление журналиста.

В августе после матча железнодорожников с самарскими «Крыльями Советов» корреспондент Виталий Бородин задал нападающему столичного клуба «Локомотив» Артему Дзюбе вопрос о словах эксперта Игоря Шалимова, произнесенных в адрес форварда. В ответ футболист заявил журналисту: «Я тебе телефон в одно место засуну».

Леонид Слуцкий поддержал Дзюбу. Журналиста он назвал «19-летним дебилом».