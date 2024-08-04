"Зенит" и "Динамо" лидируют после третьего тура РПЛ

Два главных претендента на чемпионский титул - "Зенит" с "Динамо" - синхронно одержали победы в третьем туре Премьер-лиги. Питерцы дома разгромили "Ростов" (5:0), а "бело-голубые" в гостях одолели тольяттинский "Акрон" (2:0).

© Российская Газета

Судя по первым матчам сезона, только динамовцы могут составить реальную конкуренцию "Зениту" в борьбе за титул. С середины июля подопечные Сергея Семака уже успели завоевать Суперкубок России, выиграв в общей сложности пять встреч подряд с суммарным счетом 20:2. К слову, питерцы показали лучший старт чемпионата в истории российского футбола: ни одна команда ранее не побеждала в каждом из трех первых туров первенства с разницей в 4+ мяча.

Безусловно, нельзя не отметить новичка "Зенита" Максима Глушенкова. Прямо сейчас - это самый яркий и результативный игрок Премьер-лиги. В матче с ростовчанами Глушенков оформил хет-трик и отдал голевой пас на бразильца Педро. Всего у Максима девять (8+1) очков в пяти играх за новый клуб.

- Качества Глушенкова все прекрасно знают. На таком уровне невероятно сложно забивать столько мячей. Он хорошо действует в интересах команды, - признался Семак. - В целом же, для нас неважно - будет забивать Максим или любой другой. Хотя, не скрою, никто не ожидал от него такого количества результативных действий в начале карьеры в "Зените".



В связи с последними успехами Глушенкова интересно, вызовет ли его в сентябре в сборную Валерий Карпин. Как известно, у игрока со специалистом есть небольшой конфликт, из-за чего Карпин, тренирующий также национальную команду, не приглашает Максима в сборную. После поражения от "Зенита" у Карпина не могли не спросить про Глушенкова. Ответ был лаконичен:

"Глушенков? Мы не справились не только с ним, а со всем "Зенитом". Прибавил ли он в чем-то? В чем-то да. Партнеры теперь сильнее", - считает Валерий Георгиевич.



Сам Максим отметил, что ему нечего доказывать ни Карпину, ни кому-либо еще:

"Повлияло ли на мое настроение, что мне противостояла команда Карпина? Нет. Мне некому что-то доказывать, только себе. Нужно продолжать забивать, правильно относиться к своей работе, усердно трудиться на тренировках. Это воздается в игре".



Что касается "Динамо", то "бело-голубые" начали сезон в РПЛ с трех побед в третий раз в истории. Важный момент: первый мяч забил лучший бомбардир москвичей Константин Тюкавин. Еще один гол в свой актив в матче с "Акроном" записал Ярослав Гладышев.