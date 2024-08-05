Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признан тренером года в Германии.

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«Эта роль тренера настолько нова для меня, что я чувствую себя подавленным такими наградами, как «Тренер года». Я очень уважаю других коллег, которые годами выполняли свою работу. Но, конечно, не только моя работа принесла мне этот титул, но и результаты команды и всего коллектива в целом. Так что награда принадлежит всей команде. Как тренер я просто их представитель», — приводит слова Алонсо Sky Sport Germany.



В минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги 28 побед и шесть ничьих. «Байер» также стал обладателем Кубка Германии. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.