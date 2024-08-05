Тренер ЦСКА Николич заявил, что чемпионат России стал слабее

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил текущий уровень чемпионата России по футболу.

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«У российского чемпионата есть уровень. Он не такой, как раньше: местные игроки остались на том же уровне или даже спрогрессировали, но уровень иностранцев стал чуть ниже. Но разница совсем небольшая — местные игроки держат планку», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.



Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.