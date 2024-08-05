Тренер ЦСКА Николич заявил, что чемпионат России стал слабее
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил текущий уровень чемпионата России по футболу.
«У российского чемпионата есть уровень. Он не такой, как раньше: местные игроки остались на том же уровне или даже спрогрессировали, но уровень иностранцев стал чуть ниже. Но разница совсем небольшая — местные игроки держат планку», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.
Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.