Тренер «Оренбурга» не считает позорным поражение от ЦСКА со счетом 1:5

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что не считает позорным поражение от ЦСКА (1:5) в матче 3-го тура РПЛ.

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«Невозможно, чтобы это было позором. Если кто-то выкладывается на 100% в футболе, то о стыде даже речи быть не может. Никакого позора тем более. Просто поздравляю ЦСКА, нам нужно просто стать лучше. Позитив? В первом тайме игра была не самой плохой, у нас были моменты, команда действовала довольно хорошо. Хотя результат был 1:3, не самый справедливый. Нам нужно улучшить некоторые моменты, из-за которых нам забили мячи. Нужно работать над этим», — приводит слова Деограсии ТАСС.



Напомним, матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоялся накануне, 4 августа. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.