«Зенит» отказался от продажи Вендела с Клаудиньо и покупки Илича

Санкт-петербургский «Зенит» не намерен продавать бразильских футболистов Вендела и Клаудиньо, благодаря чему отпала необходимость в покупке сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на своего источника.

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«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чьё мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с «Галатасараем», который очень хотел приобрести Вендела, по сути завершены. Отпала и необходимость в приобретении у «Торино» Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».



Ранее появлялась информация, что санкт-петербургский клуб предложил «Торино» € 25 млн за трансфер Илича. Подчёркивалось, что заработная плата 23-летнего футболиста в «Зените» может составить € 3 млн в год. В минувшем сезоне Серии А сербский полузащитник принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

Также сообщалось, что «Галатасарай» готов предложить более € 20 млн за Вендела. В услугах Клаудиньо был заинтересован бразильский «Фламенго».