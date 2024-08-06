Хорен Байрамян назвал лучшего игрока в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после разгромного поражения от «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:5) ответил на вопрос о том, можно ли назвать нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова, который оформил хет-трик, лучшим игроком РПЛ.

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«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».



25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).