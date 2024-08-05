Стали известны два новых соперника сборной России на сентябрь

Сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре. Команда Валерия Карпина сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда, информирует журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

© Чемпионат.com

Отмечается, что оба матча сборной России в сентябре пройдут во Вьетнаме.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках.

Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.