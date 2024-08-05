Лукас Вера рассказал о несостоявшихся переходах в «Динамо» и «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о несостоявшихся переходах в «Динамо» и «Локомотив».

© Чемпионат.com

— У тебя реально было предложение от «Локомотива»?

— Да, я разговаривал с тренером «Локо». Он тоже был заинтересован во мне. Но, как я понял, «Оренбург» не принял предложение «Локомотива». Это было решение клуба.

Я могу не соглашаться с какими-то вещами, но у меня был контракт с «Оренбургом», и его следовало выполнять. Клуб нуждался во мне, и я рад, что в конце концов мы выполнили главную задачу на сезон — оставили «Оренбург» в Премьер-Лиге. Это очень важно для клуба и города.

— Слухи о «Динамо»имели под собой почву?

— От «Динамо» было предложение после моего первого сезона в России. Но «Оренбург» не захотел тогда меня продавать. Клуб очень рассчитывал на меня, и я чувствовал себя там комфортно. Хочу выразить «Оренбургу» признательность за доверие, которое я там ощущал на протяжении этих двух лет, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.