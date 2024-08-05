Болельщик выбежал на поле в полуфинале Олимпиады и забил гол

Болельщик сборной Марокко по футболу выбежал на поле в полуфинале футбольного турнира Олимпийских игр. Об этом сообщает телеканал Матч ТВ.

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Марокканский фанат выбежал на футбольное поле на шестой добавленной ко второму тайму минуте. За ним бежали пять стюардов, но остановить болельщика удалось лишь после того, как он забил гол в ворота испанцев.

Гол не был засчитан, и Испания одержала победу над Марокко со счетом 2:1. В финале олимпийского футбольного турнира испанцы встретятся с победителем матча Франция — Египет.

Ранее израильтянка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Играх в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК). Пловчиха узнала о своем участии в финале лишь за 25 минут до старта.