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В Парагвае кубок застрял в уличных проводах во время чемпионского парада любительской команды. Полетели искры, но никто не пострадал

В Парагвае кубок застрял в проводах во время парада любительской команды.

Парад парагвайской команды чуть не закончился трагедией
© Youtube

Команда «Либертад де Пирайю» устроила парад после победы в любительском чемпионате.

Игроки арендовали автобус и провезли чемпионский трофей по улицам города Пирайю. Поездка едва не завершилась трагедией – в какой-то момент кубок застрял в уличных высоковольтных проводах.

Начали лететь искры, но никто не пострадал. Позже приз удалось освободить.

Футбол