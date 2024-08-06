Парад парагвайской команды чуть не закончился трагедией

В Парагвае кубок застрял в уличных проводах во время чемпионского парада любительской команды. Полетели искры, но никто не пострадал
В Парагвае кубок застрял в проводах во время парада любительской команды.
Команда «Либертад де Пирайю» устроила парад после победы в любительском чемпионате.
Игроки арендовали автобус и провезли чемпионский трофей по улицам города Пирайю. Поездка едва не завершилась трагедией – в какой-то момент кубок застрял в уличных высоковольтных проводах.
Начали лететь искры, но никто не пострадал. Позже приз удалось освободить.
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