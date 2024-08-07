Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Челси» в товарищеском матче заявил, что остался доволен игрой своей команды.

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«Реал» в товарищеском матче в США обыграл «Челси» со счетом 2:1.

— Мне понравился темп игры, в атаке мы сыграли неплохо. Мне кажется, что у команды все хорошо. Те, кто начали подготовку 15 июля, выглядят неплохо. Завтра вернутся те, кого не было. 9 августа мы начнем подготовку к матчу с «Аталантой». Пора думать о Суперкубке, — цитирует Marca Анчелотти.

«Реал» 14 августа в Суперкубке Европы встретится с «Аталантой».