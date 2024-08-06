Семак прокомментировал голевую серию Максима Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал голевую серию нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«У Глушенкова скорее феноменальное количество забитых мячей. А что касается его формы, то он как играл, так и играет. Серии и периоды бывают разные. У Максима сейчас такая серия, когда залетают прекрасные мячи. Мы все этому рады. Из его уст, что совершенно правильно, главное, чтобы побеждала команда. А кто и сколько будет забивать — второй вопрос», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).