Сборная Франции по футболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже

Французские футболисты обыграли египтян и вышли в финал Олимпиады
Французские футболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
В полуфинальном матче, состоявшемся в Лионе, сборная Франции в дополнительное время победила команду Египта со счетом 3:1.
Египтяне первыми забили гол. Это на 62-й минуте матча сделал Махмуд Сабер. На 83-й минуте ответный мяч забил Жан-Филипп Матета.
После этого было объявлено дополнительное время. Уже на его второй минуте за две желтые карточки был удален Омар Файед, и футболисты сборной Египта остались вдесятером.
На 99-й минуте матча вновь отличился Матета. А на 108-й минуте успех французов закрепил Майкл Олисе.
В финальном матче футбольного олимпийского турнира, который пройдет 9 августа на стадионе «Парк-де-Пренс» французы встретятся с испанцами. Сборная Египта поборется за бронзовые медали с командой Марокко.
До этого шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом.
Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.