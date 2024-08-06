Жирков предположил текущую рыночную стоимость Максима Глушенкова

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков предположил, какая текущая рыночная стоимость у нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

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«Сколько сейчас стоит Глушенков? Не знаю. Надо смотреть на ценник на Transfermarkt. Если сравнивать с Мудриком, которого купили за € 100 млн, тогда Глушенков стоит € 200 млн (смеётся)», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).