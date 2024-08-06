Президент РПЛ: очень жаль, что Соболев не играет, являясь звездой лиги

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

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«Мне очень жаль, что Александр Соболев не играет. Жаль, что и Фёдор Чалов покинул РПЛ, но он поехал реализовывать своё желание, биться за еврокубки. Я это всё понимаю и желаю Федору удачи. У Александра Соболева есть контракт, он является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает, но это не моё дело, а взаимоотношение клуба и, возможно, третьей стороны», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.