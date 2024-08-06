РФС отказал Федотову в выплате неустойки от ЦСКА. Экс-тренер армейцев обратится в CAS
Владимиру Федотову отказали в выплате компенсации со стороны ЦСКА.
Ранее стало известно, что экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров – он хотел получить неустойку за расторжение контракта.
«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение. Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», – говорится в заявлении РФС.
Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера, сообщил, что сторона Федотова обратится в CAS.
– РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.
– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?
– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд. Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем, – сказал Прокопец.
РФС отказал Федотову в выплате 200 млн рублей неустойки от ЦСКА. Экс-тренер армейцев обратится в CAS
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