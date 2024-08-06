Владимиру Федотову отказали в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

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Ранее стало известно, что экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров – он хотел получить неустойку за расторжение контракта.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение. Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», – говорится в заявлении РФС.

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера, сообщил, что сторона Федотова обратится в CAS.

– РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.

– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?

– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд. Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем, – сказал Прокопец.