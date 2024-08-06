Арсен Захарян перенес операцию по поводу травмы лодыжки

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России по футболу Арсен Захарян перенес операцию, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Операция была проведена из‑за повреждения сухожилий правой лодыжки. При отсутствии осложнений игрок будет выписан из больницы в среду, 7 августа.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Россиянин провел за испанскую команду 40 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.